21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da sensör, güdümlü füze/roket tehdidine karşı lazer/radar tehdit algıma ve uyarı sistemi, kimyasal/biyolojik/radyoaktif/ nükleer (KBRN) filtrasyon sistemi ile infilak bastırma sistemi üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, toplam sabit yatırım tutarı 1.6 milyar TL olarak belirtilen yatırımın başlangıç tarihi 2016 yılı sonu olarak bildirildi.
Kararda, başlangıç tarihinden itibaren altı yıl olarak belirlenen yatırımın, öngörülen sürede gerçekleşmemesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği kaydedildi.
Yatırım süresi sonunda üretim tesisi kapasitesi ise; yıllık 102.3 milyon adet sensör, 5,500 adet lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, 3,000 adet KBRN filtrasyon sistemi ile 32,000 adet infilak bastırma sistemi olarak belirtildi. Öngörülen istihdam ise 30'u nitelikli olmak üzere 620 kişiden oluşuyor.
Proje bazlı devlet yardımı kapsamında yatırıma; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, 10 yıl süreli gelir vergisi stopajı, azami 50 milyon TL nitelikli personel, 10 yıl süreli ve azami 250,000 TL'yi aşmamak üzere faiz veya kâr payı, 10 yıl süreli ve 38 milyon TL'yi aşmamak üzere enerji, yatırım yeri tahsisi ile 10 yıl süreli sigorta primi işveren hissesi desteklerinin verilmesi öngörülüyor.
2009 yılında kurulan Nero Endüstri, askeri projeler için geçerli olan ulusal ve NATO kleransları ve 75’i mühendislerden oluşan 120 çalışanıyla dünya çapında ve büyük savunma girişimcilerine ürünler ve servis desteği sağlamakta. İlk olarak İstanbul’da 2000 m2’lik üretim ve AR-GE tesisi ve ayrıca Sakarya’da üretim fabrikasıyla faaliyet gösteren şirket, son olarak Ankara’da 12 bin m2'lik bir fabrikanın inşasını tamamladı ve faaliyete geçti.
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