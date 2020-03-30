30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Piyasalar haftanın ilk gününe hareketli başladı. Borsa güne satıcılı başlayıp daha sonra pozitife dönse de kur ve altın cephesinde kademeli bir yukarı yönlü hareket var.
Spot piyasada ons altın binde beş düşüşle 1610 dolar seviyesinden işlem görse de dolar/TL paritesindeki yükseliş nedeniyle iç piyasada gram altın ve çeyrek altın rekor tazeledi.
Geçen haftayı 6.45 civarından kapatan dolar kuru, haftanın ilk işlem gününde kademeli olarak 6.55 seviyesini aştı. Kurdaki yükseliş nedeniyle güne 338 TL'den başlayan gram altın 342.5 TL'yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 521 TL'den döndü.
Geçen hafta ABD hükümetinin 2.2 trilyon dolarlık önlem paketi ve Fed'in varlık alımlarıyla bilançosunu 5 trilyon doların üzerine çıkararak parasal genişlemeye başlaması doların ateşini almıştı. Dolar endeksi 103 seviyesinden 97'lere kadar inse de Donald Trump'ın nisan sonunda hayatın normale dönebileceği planlarını haziran ayına revize etmesi ve 200 bin kişinin ölmesini iyi senaryo olarak göstermesiyle küresel riskler yeniden fiyatlandı. Dolar endeksi yüzde 1 artarak 99 puanı geçti.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Endekse ek olarak Güney Afrika randındaki sert düşüş nedeniyle olan carry trade işlemlerindeki zarar dolar/TL paritesindeki yükselişi tetikledi.
RAND VE TL DÜŞTÜ, DOLAR VE ALTIN UÇTU
Güney Afrika ülke notunun kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürülmesi, randın dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Fed'in trilyonlarca dolarlık parasal genişlemesinin etkisini hafifletmesiyle dolar güne tüm gelişen ülke paraları karşısında değer kazanarak başlamıştı, rand öncülüğünde TL negatif ayrışarak düşüşünü hızlandırdı.
Geçen hafta 6.60'lı seviyelerden 6.35'lere kadar inen dolar/TL, yeni haftada kazançlarının büyük bölümünü geri verdi ve 6.45'ten 6.57'ye geldi.
Spot altın düşse de dolardaki yükselişle iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları sırasıyla 342 TL ve 521 TL üzerini görerek rekor tazeledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!