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Piyasalar haftanın ilk gününe hareketli başladı. Borsa güne satıcılı başlayıp daha sonra pozitife dönse de kur ve altın cephesinde kademeli bir yukarı yönlü hareket var.

Spot piyasada ons altın binde beş düşüşle 1610 dolar seviyesinden işlem görse de dolar/TL paritesindeki yükseliş nedeniyle iç piyasada gram altın ve çeyrek altın rekor tazeledi.

Geçen haftayı 6.45 civarından kapatan dolar kuru, haftanın ilk işlem gününde kademeli olarak 6.55 seviyesini aştı. Kurdaki yükseliş nedeniyle güne 338 TL'den başlayan gram altın 342.5 TL'yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 521 TL'den döndü.

Geçen hafta ABD hükümetinin 2.2 trilyon dolarlık önlem paketi ve Fed'in varlık alımlarıyla bilançosunu 5 trilyon doların üzerine çıkararak parasal genişlemeye başlaması doların ateşini almıştı. Dolar endeksi 103 seviyesinden 97'lere kadar inse de Donald Trump'ın nisan sonunda hayatın normale dönebileceği planlarını haziran ayına revize etmesi ve 200 bin kişinin ölmesini iyi senaryo olarak göstermesiyle küresel riskler yeniden fiyatlandı. Dolar endeksi yüzde 1 artarak 99 puanı geçti.

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Endekse ek olarak Güney Afrika randındaki sert düşüş nedeniyle olan carry trade işlemlerindeki zarar dolar/TL paritesindeki yükselişi tetikledi.

RAND VE TL DÜŞTÜ, DOLAR VE ALTIN UÇTU

Güney Afrika ülke notunun kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürülmesi, randın dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Fed'in trilyonlarca dolarlık parasal genişlemesinin etkisini hafifletmesiyle dolar güne tüm gelişen ülke paraları karşısında değer kazanarak başlamıştı, rand öncülüğünde TL negatif ayrışarak düşüşünü hızlandırdı.

Geçen hafta 6.60'lı seviyelerden 6.35'lere kadar inen dolar/TL, yeni haftada kazançlarının büyük bölümünü geri verdi ve 6.45'ten 6.57'ye geldi.

Spot altın düşse de dolardaki yükselişle iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları sırasıyla 342 TL ve 521 TL üzerini görerek rekor tazeledi.