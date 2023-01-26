Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ YANGIN | Son dakika: Alevlerin ardından feryatlar yükseldi! - Güncel Öne çıkan haberler

Alevlerin ardından feryatlar yükseldi!

İstanbul Kağıthane'de bir gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında, 52 yaşındaki Eyüp Ardıç hayatını kaybetti. Gecekonduda, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

Giriş: 26.01.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUNÇ YANGIN | Son dakika: Alevlerin ardından feryatlar yükseldi! - Güncel Öne çıkan haberler
Alevlerin ardından feryatlar yükseldi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da yangın, Kağıthane Keskingil Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda saat 06.30 sıralarında çıktı.

YANGIN KÖMÜRLÜKTE ÇIKTI

Haberin videosu ve fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
Haberin videosu ve fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, anne, baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI

İtfaiye ekipleri gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç´ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Çevreye güvenlik şeridi çeken ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.