Alevlerin ardından feryatlar yükseldi!

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, anne, baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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