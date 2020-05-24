Emin Altın (39) idaresindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, köy yolunda ağaca çarptı. Başından ağır yaralanan Altın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Sürücü Altın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.