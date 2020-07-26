Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Çinarak bölgesindeki karakolda görev yapan bir korucunun, 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

AA'nın haberine göre İbadi, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen korucunun silahları alarak karakoldan kaçtığını belirtti.