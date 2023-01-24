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7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!

İstanbul'da, iddiaya göre, tekel bayisine gelen Ahmet K. ve Selçuk K. daha önce haraç almak için tehdit ettikleri dükkan sahibi 59 yaşındaki Nurettin Aydın'ı 7 defa bıçaklayıp kafasında şişe kırarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheliler daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Aydın'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi

Giriş: 24.01.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler:7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!
7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!
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DHA

İstanbul'da olay, 18 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler'de gerçekleşti. Dükkan sahiplerinin iddiasına göre tekel bayisine gelen ve kardeş oldukları belirtilen Ahmet K. ve Selçuk K. önce dükkanın dışından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayla ateş etti.

7 KEZ BIÇAKLADILAR

Daha sonra dükkanın içine girerek dükkanda bulunan Nurettin Aydın'ı (59) 7 defa bıçaklayıp, kafasında şişe kırarak, ağır yaraladı. Şüpheliler, olay sonrasında dükkandan koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre yaralanan esnaf Nurettin Aydın, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli ise polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE TEHDİT ETMİŞLER

Şüpheliler Ahmet K. ve Selçuk K.'nın, olaydan birkaç gün önce de tekel bayisine gelerek Nurettin Aydın'dan haraç niteliğinde ürün talep ettiği, talebi reddeden esnafı tehdit ederek dükkandan ayrıldıkları ileri sürüldü.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Saldırıya uğrayan Nurettin Aydın'ın oğlu Çağdaş Aydın, "Geçtiğimiz Çarşamba günü Ahmet K. isimli bir kişi, dükkana geliyor. Dükkanda babamdan haraç mantığıyla ürün almaya çalışıyor. Babam da vermeyeceğini belirtip, onları dükkandan uzaklaştırıyor. Babama dönüp 'Bunun bedelini ödeyeceksin' diyor ve gidiyor. Cumartesi günü saat 21.30-22.00 sıralarında silah ve bıçakla saldırmaya geliyorlar.

"KAFASINDA 22 DİKİŞ VAR"

Babamın kafasında 22 dikiş var, bir tane mermi sıyrığı olduğunu tahmin ettiğimiz karaciğer tarafında yarası var, 7 defa da bıçaklıyorlar. Olay anında dükkanı dışarıdan kontrol edip, babamın tek kalmasını beklemişler. Ben yokken saldırmışlar, ben daha önce gün içinde dükkandaydım.

"RESMEN ÖLDÜRMEYE GELMİŞLER"

İçeride zaten belirli bir süre bıçaklamaya devam etmişler, dışarıdan birileri yetişmiş. Yetişenler olmasa saldırıya devam edebilirlermiş. Bacak bölgesinde, karın bölgesinde bıçak yaraları var, kafasına şişeyle vurulmuş, 22 dikiş var. Gözleri dönmüş bir şekilde resmen öldürmeye gelmişler.

"EMNİYET GÜÇLERİ YARDIMCI OLSUN"

Dışarıdan olayı komşu esnaf da duymuş ama silah sesinden dolayı korkmuş, başta müdahale edememiş. Şu an biz tekel bayileri neredeyse bir kuyumcu, bir banka şubesi kadar maddi güce sahibiz, bu yüzden sürekli köşe başlarında birkaç müptezelin saldırısına maruz kalıyoruz. Bu sebeple, emniyet güçlerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz, önlemlerin artırılmasını istiyoruz" dedi.

"CAYDIRICI, GEREKLİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Bu saldırılar ilk değil, son da olmayacak. Maalesef daha önce de benzer saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Nurettin Ağabeyimizin şükür ki hayati tehlikesi yok, atlattı. Biz bu faillerin gerekli cezayı almasını istiyoruz, bu tür eylemlerde caydırıcılık gerekiyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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