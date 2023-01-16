60 tonluk tehdit! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!

DHA

Trabzon'daki Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkiinde, 21 Kasım 2009'da, toprak ve taş kütlelerinin evin üzerine düşmesi sonucu Turan (58) ve eşi Ayşe (55) Kurt hayatını kaybetti, bazı evlerde hasar oluştu.

'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLMİŞTİ DHA'da yer alan habere göre kaya düşmelerinin sürdüğü alan, 2013'te `afet bölgesi´ ilan edildi. Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri hasar gördü.

YENİDEN EVLERİNE DÖNDÜLER Heyelan sonucu Deliklitaş mevkiinde yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 19 ev, tahliye edildi. Tahliye edilen ailelere, kira desteği verildi. Ancak kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı.

19 EV İÇİN YIKIM KARARI ALINDI Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen teknik inceleme çalışmaları sonrası bazı ailelerin kaya tehdidine karşın yaşamını sürdürdüğü 19 ev için yıkım kararı alındı. Elektrik ve su hizmetlerinin kesileceği bölgede 19 evin 5'inde kiracıların kaldığı ve yıkım tebligatları ulaştırılan ailelere, yeniden kira desteği verileceği belirtildi.

"İVEDİLİKLE BOŞALTILMASI GEREKMEKTEDİR" Ortahisar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce gönderilen tebligatlarda, "Söz konusu taşınmazının ivedi boşaltılması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelebilecek zarar veya zararlardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır" denildi.

"6 AY KİRA YARDIMI YAPACAKLAR SONRA NE OLACAK" Yıkım kararı verilen evde oturan Güler Mazlum, "Yollanan tebligatlar elimize ulaştı ama biz evimizi terk etmek istemiyoruz. Hayat pahalılığı fazla. Bize 6 ay kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar ama daha sonra biz ne yapacağız. Benim 3 çocuğum var, okuyor. Oturduğum evin taş tehlikesi de yok. Taş bizden çok ötede kalıyor. Korkumuz yok, çıkmak istemiyoruz. Gidecek yerimiz yok. Eşimin belirli bir işi bile yok. Ben kaynatamın evine sığınmış bir şekilde yaşıyorum. Çocuklarım bazen okula aç susuz gitmek zorunda kalıyor. Hiçbir şekilde burayı terk edemeyiz. Bizim taşla sıkıntımız yok" diye konuştu.

"EVLERİN HEPSİ KAYA TEHDİDİ ALTINDA" Yamaçta tehlike oluşturan kayanın bulunduğu arsanın sahibi Haydar Usta da, "Kaya burada risk oluşturuyor. Evlerin hepsi kaya tehdidi altında. Devletin yazdığı ve evlere yolladığı tebligatlar var. Yıkım kararı alınmış. Burada kalan çok az sayıda hane var. Onları da kaymakamlık ve valilikten çağırarak kira yardımı ve mağdur olmamaları açısından yardımlar yapılacağı söylendi.

"HER AN YAMAÇTAN KOPABİLİR" Yine de kimse çıkmak istemiyor ama önümüz kış. Kayanın durumu malum; her an yamaçtan kopabilir. İnsanlar çıkmadan da kayaya işlem yapamıyorlar. Bekliyoruz yıllardır. Çocuklar kayaların altındaki evlerin üzerinde oynamaya devam ediyorlar" dedi.