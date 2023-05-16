Gölette 4 kişinin ölümüyle ilgili flaş gelişme!

AA'da yer alan habere göre boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisini kurtarmak için suya atlayan öğrenciler Mehmet Can K, Halil E. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser hayatını kaybetmişti.

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