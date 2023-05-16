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Gölette 4 kişinin ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Afyonkarahisar'da, geçtiğimiz cumartesi günü gölete düşen genci kurtarmak için suya atlayan 2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı

Giriş: 16.05.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Gölette 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma! - Günün öne çıkan haberleri
Gölette 4 kişinin ölümüyle ilgili flaş gelişme!
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AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda, 13 Mayıs'ta dengesini kaybeden bir lise öğrencisi gölete düştü.

4 KİŞİ GÖLETTE CAN VERDİ

Olaydan kısa s&uuml;re &ouml;nce &ccedil;ekilen son fotoğraf (soldan sağa) Ramazan Aydın (&ouml;ld&uuml;), Furkan Or&ccedil;un Akcıl (kurtarıldı), Servet Kara&ccedil;il (kurtarıldı), Mehmet Can K&uuml;&ccedil;&uuml;koğlu (&ouml;ld&uuml;). Kaynak: DHA
Olaydan kısa süre önce çekilen son fotoğraf (soldan sağa) Ramazan Aydın (öldü), Furkan Orçun Akcıl (kurtarıldı), Servet Karaçil (kurtarıldı), Mehmet Can Küçükoğlu (öldü). Kaynak: DHA

AA'da yer alan habere göre boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisini kurtarmak için suya atlayan öğrenciler Mehmet Can K, Halil E. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin olayı incelediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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