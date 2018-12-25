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Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle, 2019'da uygulanacak asgari geçim indiriminin (AGİ) yanı sıra işsizlik maaşları da belli oldu. Asgari ücret 2019 yılında yüzde 26 oranında artırılarak, brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 TL olacak. Gelecek yıl ödenecek işsizlik maaşları da yüzde 26 oranında artırılacak.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, asgari ücretle çalışanların işsizlik maaşı 805.68 TL’den bin 15.49 TL’ye çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı ise bin 611.37 TL’den 2 bin 30.98 TL’ye yükselecek. 2019’da en düşük işsizlik maaşı bin 23 TL olacak
2019’DA KİM KAÇ LİRA İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK?
Gelecek yıl, brüt ücreti 3 bin lira olan işçi bin 191 TL; brüt ücreti 3 bin 500 TL olan bin 389 TL; brüt ücreti 4 bin lira olan bin 588 TL; brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bin 786 TL; brüt ücreti 5 bin TL olan bin 985 TL; brüt ücreti 5 bin 500 lira ve üstü olan işçiler de 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alacak.
600 GÜN PRİM ÖDEME KOŞULU
İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.
İŞÇİLER HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,
- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.
- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.
- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.
- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.
- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.
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