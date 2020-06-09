Konya'nın Selçuk ilçesinden iki yaşındaki kızını yanına alarak evden ayrılan kadın, eşinin ihbarıyla polisi alarma geçirdi. Otomobille Aksaray yönüne giderken, 3 kontrol noktasında durmayan kadın sürücü, polisin kurduğu kapanla durdurulabildi.
Aracından inmeyen anne, arka koltuktaki çocuğun yanına geçerken, uzun süren ikna çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. İHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen A.K.Ç. (34),eşinin evde olmadığı sırada 2 yaşındaki kızı F.Ç.'yi de alarak otomobille evden ayrıldı. Kısa bir süre sonra eve geldiğinde eşini ve çocuğunu göremeyen S.Ç. (36),eşinin psikolojik sorunları olması ve tedavi görmesi nedeniyle durumu hemen polise bildirdi.
UYGULAMA YAPAN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının kullandığı otomobili Aksaray-Konya karayolunda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla bularak Aksaray istikametine gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Aksaray yönünde yaklaşık 5 kilometre ileride uygulama yapan ekiplere anonsla bilgi verildi. Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kadının kullandığı araca 'dur' ihtarında bulundu. A.K.Ç. polisin dur ihtarına uymayarak aşırı süratli şekilde Aksaray istikametine kaçmaya devam etti.
POLİSTAN SONRA JANDARMADAN DA KAÇTI
Bu sırada Kızören mevkiinde bulunan jandarma ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra Kızören mevkiinde jandarma ekiplerinin de dur ihtarına uymayarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü A.K.Ç., Aksaray istikametine devam etti. Ardından yol güzergahındaki Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Polis Merkezine haber verildi. Sultanhanı İlçe Polis Merkezi ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, A.K.Ç. burada da 'dur' ihtarına uymayarak hızla Aksaray istikametine kaçmayı sürdürdü.
AKSARAY GİRİŞİNDE KAPAN KURULDU
Aksaray girişinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sürücü A.K.Ç.'nin psikolojik sorunları olması ve otomobilde 2 yaşında bir kız çocuğunun bulunması nedeniyle Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri büyük bir hassasiyetle operasyonu yönetirken, kadının 3 ayrı noktada 'dur' ihtarına uymadığı ve yine durmayacağı değerlendirilerek uygulama noktasından 500 metre ileriye kapan kuruldu. Aksaray'a giren kadın sürücüyü arkasından bir sivil ekip otosu sürekli olarak takip etti. Uygulama noktasına yaklaşması bilgisi üzerine uygulama noktasında bulunan polis ekipleri yoldan geçen araçlarla kısmen depolama yaptı.
Ardından hızla geldiği görülen kırmızı otomobil, depolama yapılmasına rağmen dur ihtarında bulunan polis memurunun üzerine araç sürerek sağında bulunan aracı kıl payı kurtararak süratli bir şekilde uygulama noktasını geçti. Bunun üzerine 500 metre ileride bulunan kapan diğer polis ekipleri tarafından açıldı. A.K.Ç. otomobille kapanın üzerinden geçerken, patlayan lastikler bir süre sonra indi. Karasu Kavşağı'na kadar devam eden kadın sürücü burada lastiklerinin inmesi ve kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlar olması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri her ihtimale karşı yolda ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, lastikler polis ekiplerince bıçakla kesilerek tamamen patlatıldı.
KAPILARI KİLİTLEYİNCE CAMLAR KIRILDI
Araç içerisinde kapıları kilitleyen sürücü A.K.Ç. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Camları tamamen kapatarak kapıları kilitleyen kadın, uzun süre polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldı. Uzun uzun uğraşan ve yoğun bir çaba gösteren polis ekipleri kadına kapıyı açtıramadı. Havanın sıcak olmasını, otomobilin camlarının da tamamen kapalı olmasını ve araç içerisinde 2 yaşında bir kız çocuğunun bulunmasını göz önünde bulunduran polis ekipleri bunalma ve boğulma ihtimaline karşı kadın ve kızının sağlığı açısından otomobilin camını kırmak zorunda kaldı. Polis memuru araçtan getirdiği acil çıkış demiri ile otomobilin sağ ön camını kırdı ve içeriye hava girmesini sağladı.
KORKAN KADIN TELEFONLA EŞİNİ ARADI
Eliyle camları temizleyen polis bu sefer de kadının çığlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kadının psikolojik sorunları olması nedeniyle polis ekipleri büyük bir hassasiyetle kadına yaklaşmaya çalıştı. İlk olarak kadının kucağında bulunan ve ağlayan kız çocuğunu almak isteyen polis ekipleri kadının çığlıkları ve ısrarı üzerine çocuğu alamadı. Kadının sakinleşmesi için su vererek ikna etmeye çalışan polis ekipleri olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri de kadını ikna etmek için uzun bir süre çaba sarf ederken, korkan kadın telefonla eşini aradı. Eşinden yardım isteyen kadın zaman zaman, "Benim çocuğum, hayır. Sabri, Sabri, Sabri lütfen gel. Biraz uzaklaşın benden. Çantamı bırak. Sabri etrafımızda bir sürü adam var. Bir dakika sessiz olun. Sabri çabuk yetiş Sabri, Fatma çok korktu. Nevşehir yolundayız. Kapıları açtılar zaten hava alıyoruz" dedi.
'SABRİ, FATMA'YI KAYBETMEK İSTEMİYORUM'
Polis ekipleri korkmaması gerektiğini defalarca söylemesine rağmen korkularını gideremeyen ve sürekli ağlayan A.K.Ç., "Lütfen beni bir rahat bırakın. Kapıları kapatın. Eşimle rahatça konuşayım sonra ne olacaksa olsun. Sabri korkuyorum. Korkumu giderecek bir şey söyler misin bana. Senin sesini duymak istiyorum. Fatma'mı almazlar değil mi? Sabri, Fatma'yı kaybetmek istemiyorum” telefonda eşine ağladı.
POLİS KIZ ÇOCUĞUNUN YÜZÜNÜ YIKADI
Uzun uğraşlara rağmen bir türlü ikna olmayan kadın, telefonun bir ucunda da eşi tarafından araçtan inmesi yönünde ikna edilmeye çalışıldı. Annesinin kucağında ne olduğunu anlamayan ve çığlıklarla ağlayan 2 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna süresince havasızlıktan ve terden sırılsıklam olan kız çocuğunun yüzünü ve kafasını polis ekipleri araç içerisinde yıkadı. Ardından telefonda eşinin, polisin ve sağlık ekiplerinin büyük çabasıyla ikna olan kadın kucağında çocuğuyla birlikte araçtan inerek ambulansa bindirildi.
AKSARAY'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI
112 Acil Sağlık kepleri, çocuk ve kadına ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içerisinde yaptı. Ambulans içerisinde sedyeye yatırılan kadın, çocuğunu bir an kucağından bırakmadı. İlk müdahalelerinin ardından kadın ve kızı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Ambulanstan sedyeyle indirilen kadının kız çocuğunu kucağından bırakmaması dikkat çekerken, kadın ve kızı acil serviste tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!