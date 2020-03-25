25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ortaokul öğrencisi A.C.S., Şehzadeler ilçesi, Tunca Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki evinden 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında annesi ev hanımı Hacer U.´dan (40) izin alarak, arkadaşımın yanına gidiyorum diyerek ayrıldı.
DHA'nın haberine göre, gece geç saatlere kadar dönmeyen A.C.S., annesini arayarak, "Bu gece arkadaşlarımda kalacağım" dedi ve annesinin izin vermemesi üzerine telefonu kapatarak bir daha eve dönmedi. Arkadaşının evinde olmadığının ortaya çıkması üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 12 gün boyunca her yerde aradığı A.C.S.´den hiçbir haber alınamadı. A.C.S., 13´üncü gün kaçırıldığını iddia ederek, 20 Mart günü Manisa Valiliği´ne gitti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.K.´nın (25) tutuklandığı öğrenildi.
"BENİ EVE SALMADILAR"
Kendisine zorla uyuşturucu içirildiğini söyleyen ve yaşadıklarını anlatan A.C.S., "Annemden izin alarak yanına gittiğim bir kız arkadaşım bana zorla uyuşturucu hap içirdi. İçtikten sonra baygınlık geçirdim. Sonra beni eve salmadılar. Daha sonra beni Spil Dağı eteklerinde bir dağ evine götürüp orada zorla tuttular. Cinsel temas uygulamaya çalıştılar bana. 2-3 günde bir yemek yiyordum. O evde 12 gün kaldım. 13´üncü günün sabahı baktığımda evin kapısı açıktı. Ben de fırsatını bularak kaçtım. Şehir merkezine indim. Sonra Manisa Valiliği´ne giderek oraya sığındım. Bana bunları yapanlardan şikayetçi olduk. Benim yaşımdaki arkadaşlarım lütfen annenizin, babanızın yanından ayrılmayın. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Benim başıma gelenler tüm yaşıtlarımın başına gelebilir" dedi.
ANNE, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ
Olay günü kızıyla yaşadıklarını anlatan anne Hacer U. ise, "Kızım 13 gün boyunca kayıptı. Bu süre zarfında çok büyük zorluklar yaşadık. Ve çok şükür bulundu. Allah bu acıları tekrar göstermesin. Kızım bulunduğunda çok perişan bir şekildeydi. O an resmen yıkıldım. Kızımın zorla tutulmasıyla ilgili biz her yere şikayetçi olduk. Sonuna kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Umuyoruz ki en ağır cezayı alırlar. Rabbim böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin" diye konuştu.
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