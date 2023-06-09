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11 çocuğa cinsel taciz! Öğretmen tutuklandı!

Çorum'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kargı ilçesindeki bir ortaokulda 11 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir öğretmen cezaevine gönderildi

Giriş: 09.06.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Çorum'da tüyler ürperten olay! 11 çocuğa cinsel taciz! Öğretmen tutuklandı
AA

Çorum'da alınan bilgiye göre, Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI

AA'da yer alan habere ve ihbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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