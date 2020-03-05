Son dakika haberi..Milyonları ilgilendiriyor! Emekli promosyonu hakkında bilmek istediğiniz her şey - Haberler

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Emeklilerin aylardır beklediği yeni promosyon rakamları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ile emeklilerin yüzde 40’ına maaş ödemesi yapan Ziraat Bankası, 2020-2023 yıllarında ödenecek promosyon tutarını belirledi. Tespit edilen bu rakam, bir anlamda asgari promosyon tutarını oluşturacak. Diğer bankalar bu rakamın üzerine çıkabilecekler. Nitekim bazı bankalar bir süredir yeni promosyon rakamlarını açıkladılar. Bazı bankalar, SGK ile Ziraat Bankası’nın belirlediği tutarın üzerinde promosyon belirlediler. 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon konusunda merak edilenleri 10 soruda topladık.

1- Kimler promosyon alabilecek?

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan her türlü gelir ve aylık alanlar, emekli aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar promosyon alabilecek.

2- Ne kadar promosyon ödenecek?

SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol uyarınca aylık ve geliri 1500 TL’nin altındakiler 500 lira; aylık geliri 1500-2.500 TL arasındakiler 625 lira; aylık geliri 2.500 TL’nin üzerinde olanlar 750 lira promosyon alabilecek. Bu tutarlar asgari promosyonu oluşturacak.

3- Birden fazla maaş alanların promosyonu nasıl hesaplanacak?

SGK’dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecekler. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 1.650 TL yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 900 TL ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.550 TL kabul edilir ve 750 lira promosyon ödenir.

4- Yeni promosyonlar ne zaman ödenecek?

Promosyon ödemeleri peşin yapılıyor. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyonları başvurularından itibaren genellikle 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştiriliyor.

5- Aylık kesilirse promosyon geri alınır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu, hak etmediği halde yaşlılık aylığı veya ölüm aylığı bağlandığı sonradan tespit edilen kişilerin gelir ve aylıklarını kesebiliyor. Herhangi bir nedenle SGK tarafından aylıkların kesilmesi durumunda, kalan süreye ait promosyon bankalarca geri istenir.

6- Promosyon almanın koşulları nelerdir?

Promosyon almanın en önemli koşulu, emekli aylığının üç yıl süreyle o bankadan alınacağına dair taahhütte bulunmaktır. Ancak, yüksek promosyon uygulayan bazı bankalar ilave koşullar isteyebiliyor. Promosyonun bir kısmını peşin, kalanını taksitle yapma taahhüdünde bulunan bankalar kredi kartıyla her ay belli tutarın üzerinde harcama yapılması gibi ilave koşullar getirebiliyor.

7- Emekli aylığını bir bankadan diğerine nakletmek için ne yapmalı?

Bunun birkaç yolu var. Emekli aylığı hesabının nakledileceği banka şubesine başvurarak taahhütname, sözleşme ve form imzalanabilir.

Taşınmak istenilen bankada daha önce vadesiz mevduat hesabı bulunanlar internet üzerinden maaş taşıma talimatı verebilirler.

e-Devlet üzerinden maaş taşıma talebinde bulunulabilir.

8- 2017 yılından sonra emekli olanlar yeni promosyon alabilir mi?

Alabilirler. Örneğin 2019 yılı haziran ayında emekli olan kişinin, temmuz ayında 450 TL tutarında promosyon aldığını kabul edelim. O tarihten bugüne 9 ay geçmiştir. Bu kişi mart ayında emekli aylığı hesabını başka bir bankaya nakletmek istediğinde ödenen promosyondan 9 aylık sürenin karşılığı olan 112.5 TL düşülür, kalan 337.5 TL bankaya iade edilir.

9- Üç yıllık süre dolmadan başka bankaya geçilebilir mi?

Geçilebilir. Bir önceki örnekte olduğu gibi 3 yıllık toplam süreden kalan süreye ait promosyon iade edilerek, başka bankaya geçmek mümkündür. 450 TL promosyon almış olan kişi için hesaplama şu şekilde yapılır: 450 TL’nin 36 aya bölümüyle elde edilen 12.5 TL, 3 yıllık sürenin dolmasına kalan ay sayısı ile çarpılarak iade edilecek tutar bulunur.

10- Yeni emekli olacaklar bankasını nasıl seçebilir?

SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar SGK il müdürlüklerine şahsen başvurarak banka tercihinde bulunur. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek bankayı seçebilir.

Bankalar genellikle, emekli aylığını taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi için taahhütte bulunmak üzere şubeye çağırıyor. Şayet bankanızdan böyle bir çağrı almazsanız siz promosyon talebinde bulunun.