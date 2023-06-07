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Zorunlu iniş yapan eğitim uçağı takla attı!

Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi

Giriş: 07.06.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Zorunlu iniş yapan eğitim uçağı takla attı!
AA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

ARSAYA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

AA'da yer alan habere göre Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

"PİLOTLARIN DURUMU İYİ"

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Pilotların Hakan Zengin ve Hakan Göktürk olduğu öğrenildi.

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