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        Haberler Gündem Son dakika: Zonguldak'tan bir acı haber daha! Bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu

        Son dakika haberi Zonguldak'tan bir acı haber daha!

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan yük gemisinde kaybolan bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 3'e yükselirken, 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:56
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        Zonguldak'tan bir acı haber daha!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

        Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

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