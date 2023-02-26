Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü de resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayımlarken "Türk futbolunun ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kıymetli isimlerinden Ziya Şengül’ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Türk futbol ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.

Ziya Şengül'ün vefat haberinin ardından Galatasaray, taziye mesajında "Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını uzun yıllar giyen ve sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Ziya Şengül'ün vefatı için, Fenerbahçe Kulübünden şu açıklama yapıldı:

Bir süredir tedavi gören Ziya Şengül için, Acıbadem Maslak Hastanesi de açıklama yayımladı. Hastanenin başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, tedavisine yoğun bakımda devam edilen 79 yaşındaki Şengül'ün organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan çok sayıda kulüp de Ziya Şengül için taziye dileklerinde bulundu.

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.

Ziya Şengül, futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)