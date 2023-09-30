Son dakika haberi: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!

Son dakika haberi: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!

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İzmir’den Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 35 YARALI VAR DHA'da yer alan habere göre otobüsün devrilmesi sonucu olay yerinde 5, hastanede 1 olmak üzere 6 kişinin vefat ettiği öğrenildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI Kazada yaralanan 35 yolcunun ise çevre hastanelere sevk edildiği bilgisi edinildi. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Kazaya ilişkin Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "30.09.2023 günü saat: 06.45 sıralarında Merzifon İlçemiz Çayırözü Köyü mevkiinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın olay yerinden sağlık kuruluşlarımıza sevki sağlanmış olup tedavileri devam etmektedir. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."