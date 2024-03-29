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        Haberler Gündem Eğitim SON DAKİKA: YÖK: Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversite mezunlarına doğrudan denklik verilecek - Haberler

        Son dakika haberi YÖK: Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversite mezunlarına doğrudan denklik verilecek

        Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenleri ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre; "Sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:31
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        YÖK'ten denklik açıklaması
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        Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslarını belirleyerek yayınladı.

        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
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        "İLK 400'E DOĞRUDAN DENKLİK"

        Belirlenen usul ve esaslara göre: “Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu yok.”

        YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.

        "İLK 1000'DE YKS'YE GİRME ZORUNLULUĞU YOK"

        Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

        İlk 1000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek. İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.

        İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

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