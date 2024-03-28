YKS'siz yurt dışı hayal oldu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Alınan karar doğrultusunda yurt dışı yükseköğretim kurumlarına başvuru yapacak öğrencilere kayıtta YKS puan şartı getirildi.

YKS'DEN İSTENEN PUAN ALINAMAZSA DENKLİK BAŞVURULARI REDDEDİLECEK

Yurt dışındaki üniversitelerde Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi bölümlerde okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında da ilgili program için aranan sıralama dilimine girecek.

YKS'ye girmeyen ya da sınava girip de ilgili program için aranan başarı dilimine giremeyen öğrencilerin ise denklik başvuruları reddedilecek.

REKLAM Başarı sıralaması aranan programlar ve asgari başarı sıralamaları şöyle: Tıp (Sayısal) - 50 Bin Diş Hekimliği (Sayısal) - 80 Bin Eczacılık (Sayısal) - 100 Bin Hukuk (Eşit Ağırlık) - 125 Bin Mimarlık (Sayısal) - 250 Bin Mühendislik (Sayısal) - 300 Bin Öğretmenlik (İlgili Puan Türü) - 300 Bin DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI ŞARTI GETİRİLDİ Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından alınan diplomaların denklik başvurularının değerlendirilmesinde, yükseköğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanların denklik başvuruları kabul edilecek.

YÖK tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarında görülen eğitim-öğretim sonunda alınan diplomalara-mezuniyet belgelerine ilişkin denklik başvuruları reddedilecek. SORBONNE'A GİTMEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİ: YKS'YE YÖNELİK BİR HAZIRLIK YAPMADIM Fransızca eğitim veren özel bir Fransız Lisesinde burslu okuyan ve hayali Sorbonne Üniversitesi'ne gitmek olan bir 12. Sınıf öğrencisi, ilkokul ve ortaokul eğitimini Anadolu’da devlet okullarında tamamladığını, okuduğu özel liseye burslu olarak kabul edildiğini, pandemiye rağmen Fransızca yanında İngilizce öğrendiğini, Avrupa’daki ve Amerika’daki üniversitelerden kabul alabilmek için 9. Sınıftan beri çok çalıştığını söyledi. Sorbonne'dan kabul alan öğrenci, "İlk günden beri yurt dışı üniversitelerinden kabul almak ve eğitimimi Avrupa ya da Amerika’da tamamlamak istediğim için YKS’ye yönelik bir hazırlık yapmadım. Okulumda aldığım müfredat ile YKS arasında çok ilişki yok. Sınava yaklaşık 3 ay kala ve pek çok üniversiteden kabul aldıktan sonra gelen yönetmelik değişikliği beni de arkadaşlarımı da hayal kırıklığına uğrattı. Kalan süre içerisinde YKS’de sıralama barajlarını geçebilmemiz mümkün değil. Bu durumda dünyanın sayılı okullarından kabul almış olmak beni sevindirmedi. Diğer arkadaşlarım gibi ben de çok üzgünüm. Yetkili büyüklerimizin bu durumu lehimize olmak üzere düzelteceğine inanmak istiyorum."

"LİSEDE TÜM TEMEL DERSLERİ İTALYANCA OKUDUM" Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel İtalyan Lisesinde okuyan 12. Sınıf öğrencisi, lisede tüm temel dersleri İtalyanca okuduğunu, hedefinin İtalya’da tıp eğitimi almak olduğunu, bunun için de dünyada ilk 200’de bulunan Bologna veya Sapienza Üniversitelerinden birini tercih edeceğini söyledi. REKLAM Habertürk'e konuşan öğrenci, iki yıldır İtalyanca tıp sınavlarına çalıştığını, bu amaçla yazın İtalya’da hazırlık kursuna gittiğini ve Türkiye’de özel dersler aldığını belirtti. "YKS'YE ÇALIŞMAK İÇİN YETERLİ ZAMAN YOK" 28 Mayıs’ta İtalya’da yapılacak olan tıp fakültesi giriş sınavına gitmek için tüm işlemlerini yaptırdığını kaydeden öğrenci, ileride diplomasına denklik alabilmek için Türkiye’de de YKS’ye girip tıp için gerekli olan ilk 50.000’lik başarı sıralamasına girmesi gerektiğini sınava yaklaşık üç ay kala öğrenmenin şokunu yaşadığını söyledi.

YKS’ye çalışabilmek için yeterli zamanı olmadığını kaydeden öğrenci, "Dünyanın en iyi 150 üniversitesinden birinden mezun olsam bile YKS’de ilk 50 bine giremezsem diplomama Türkiye’de denklik alamayacağım" ifadelerini kullandı. ÖĞRENCİLERDE ŞOK ETKİSİ YARATTI Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Eren Göker, "YÖK’ün, YKS’ye 3 aydan kısa bir süre kala bu yönetmeliği yayımlamış olması lise son sınıfta olup eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlamış olan öğrencilerde çok ciddi bir şok etkisi yarattı. YKS’ye bir iki yıldır hazırlanan öğrencilerle, YKS’ye hazırlık için iki buçuk ay süre verilen öğrencilerin aynı kulvarda yarışması beklenemez. Temel bir hak ve özgürlüğe yasal bir mevzuatla müdahale edilebilmesi için mevzuat hükmünün ilgili kişiler açısından erişilebilir ve etkilerinin öngörülebilir olması gerekir. YKS’ye iki buçuk ay kaldığı düşünüldüğünde mevzuat hükmü öngörülebilir değildir, iptali gerekir" dedi.

"YKS İÇERİĞİNE UYGUN EĞİTİM ALMAYANLAR VAR" Göker, "Lisans eğitimini yurt dışında almayı planlayan öğrencilerin tamamı yurt dışındaki üniversitelere başvurularını yapmış, hatta büyük bir kısmı kabullerini almış, YKS’ye de iki buçuk aylık bir süre kalmışken bu öğrencilerin önümüzdeki kısa sürede YKS’ye hazırlanması ve talep edilen asgari başarı sıralaması şartlarını sağlayabilmesi için gerekli zaman bulunmuyor" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Yabancı Özel Okullar, Devlet Okulu olup da uluslararası müfredat uygulayanlar ve Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programında olan öğrencilerin YKS içeriğine uygun eğitimler almadığına değinen Göker, "Bu öğrencilerin, var olan eğitim programlarına ek olarak YKS’ye hazırlanabilmesi oldukça güç" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OKUMAK İSTEYENLER İÇİN DEZAVANTAJ" Göker, yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrencilere YKS’ye girip asgari başarı sıralaması sağlamaları zorunluluğunun getirilmesinin, Türkiye’deki üniversite kontenjanlarının bir bölümünün, Türkiye’de okumayı planlamayan öğrenciler tarafından gereksiz şekilde doldurulmasına neden olacağını ve bu durumun Türkiye’de okumak için başarı sıralamasına girmeye çalışan öğrenciler için bir dezavantaj yaratacağını vurguladı. Göker, YÖK’ün ilgili yönetmeliği tekrar değerlendirerek gerekli revizyonu yapmasını talep ettiklerini söyledi.