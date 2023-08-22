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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cevdet Yılmaz: Fiziki müdahale kabul edilemez

        Son dakika haberi Yılmaz: Fiziki müdahale kabul edilemez

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:18 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:18
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        Yılmaz: Fiziki müdahale kabul edilemez
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "BM Barış Gücü askerlerince; KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz" ifadelerini kullandı

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