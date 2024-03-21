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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu! Kadir Özkaya kimdir?

        Son dakika haberi Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

        Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı 6'ya karşı 9 oy ile Kadir Özkaya oldu. 2014 yılında AYM üyesi olan Özkaya, 2026 yılına kadar görev yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:15
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        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
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        Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimlerde Kadir Özkaya yeni AYM Başkanı oldu.

        12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan aday olmadı.

        Genel Kurul'da oyların çoğunluğunu alan Kadir Özkaya 4 yıllığına yeni AYM Başkanı oldu.

        ZÜHTÜ ARSLAN 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

        Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

        KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

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        1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

        2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütmektedir.

        Evli ve iki çocuk babasıdır.

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