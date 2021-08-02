2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'NİN 96. MADALYASI

Oyunların 10. gününde milli güreşçilerden Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda, Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı. İki milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısını 5'e taşıdı.

Son bronz madalyalarla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 25'i gümüş, 31'i bronz olmak üzere 96'ya çıktı.

GÜREŞTEKİ 65. MADALYA

Türk güreşi, Tokyo 2020'de olimpiyat madalya sayısını 65'e çıkardı.

Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı branşı olan güreş, Tokyo 2020 öncesinde 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalya kazanmıştı.

Rıza ve Yasemin'in madalyalarıyla toplam sayı 65'e, bronz madalya sayısı 18'e yükseldi.