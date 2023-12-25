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        Haberler Gündem Yaralı askerlerle ilgili açıklama

        Son dakika haberi Yaralı askerlerle ilgili açıklama

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara'da tedavi altına alınan yaralı 6 askerin genel sağlık durumları iyi, Şırnak'ta tedavi edilen 9 askerden 2'si taburcu edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:33
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        Yaralı askerlerle ilgili açıklama
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada" Yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi." ifaderi yer aldı.

        Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

        Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

        Tedavileri Şırnak’ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.

        Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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