Son dakika haberi Yalova'da limanda 80 kilo esrar ele geçirildi
Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi" dedi.
Ticaret Bakanı Bolat, operasyona ilişkin X'ten açıklama yaptı.
Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi" dedi.
Bakan Bolat, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir. Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum" ifadelerini kullandı.