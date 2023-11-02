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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yalova'da limanda 80 kilo esrar ele geçirildi

        Son dakika haberi Yalova'da limanda 80 kilo esrar ele geçirildi

        Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:03
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        Yalova'da limanda 80 kilo esrar ele geçirildi
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi" dedi.

        Ticaret Bakanı Bolat, operasyona ilişkin X'ten açıklama yaptı.

        Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi" dedi.

        Bakan Bolat, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir. Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum" ifadelerini kullandı.

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