Son dakika haberi Whatsapp'ta erişim problemi

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Önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Sorunun küresel çapta olduğu belirtilirken, WhatsApp'ın Twitter resmi hesabından, "Bağlantı sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz ve sizi mümkün olan en kısa sürede buradan bilgilendireceğiz" açıklaması yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...