İHA

Bursa'da bir iş yeri açılışında kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca vatandaş katıldı. Mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta virüse davetiye çıkarıldı.

Türkiye'nin günlük korona virüsü tablosuna göre önceki gün bin 183, dün ise bin 212 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tehlikeli tırmanış nedeniyle vatandaşları koronavirüse karşı uyarmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların umursamazlığı 'bu kadarına da pes' dedirtiyor. İşte şok görüntülerden biri Bursa'da kaydedildi.

Daha önce de binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti. Osmangazi ilçesindeki işletmenin açılışında, yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.