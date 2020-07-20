İHA

Bursa’da dün yaşanan olayda, İzmir-Ankara Karayolu’nun geçtiği Merinos Kavşağını kullanan bir düğün konvoyu, trafiği durdurdu. Araçlarından inen bir grup kişi, konvoyun başındaki okul servisinden açılan yüksek müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı ve bu esnada, trafik işleyişi aksadı.

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük 4. kentinde yaşanan bu sorumsuz davranışta, trafik düzeni ve kurallarıyla beraber, salgın önlemleri de ihmal edildi. Halay çeken topluluk, sosyal mesafe kuralını da, kentteki maske zorunluluğu kararını da umursamadı.

Konvoyun ardındaki özel ve toplu ulaşım araçları, trafiğin zorla durdurulması nedeniyle tepkilerini korna çalarak gösterdiler. Bu esnada, “Hastası bulunanlar var, yolu açın” uyarıları da dikkatte alınmadı.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri ihbar kabul eden Bursa Emniyet Müdürlüğü, hemen harekete geçti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ve sivil trafik ekipleri teknik çalışma sonucunda, 8 aracı ve kişileri tespit etti.

Trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle düğün konvoyuna para cezası işlemleri yapıldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!