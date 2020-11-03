Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer alıyor.
TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Örneğin, 2019 yılında MTV’deki artış, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 yerine, Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 15,9 olarak belirlendi.
Artışla birlikte yurtdışından getirilen cep telefonları, ehliyet, pasaport, tapu harçları, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 oranında zamlanacak.
1 yıl süreli pasaport için ödenen 304.40 TL'lik harç 1 Ocak itibarıyla 332 TL'ye çıkacak. Sürücü belgeleri için ödenen 249 TL'lik harç ise yeni yıldan itibaren 271'ye çıkıyor.
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kaydı için alınan harç ise 2021 yılında 2 bin TL'yi aşarak 2006 TL olacak. Kasım 2018'de ilk olarak 170 TL'den 500 TL'ye çıkarılan harç bedeli daha sonra 3 kez daha zamlanarak bin 500 TL olmuştu. Geçen seneki yeniden değerleme oranıyla 1838 TL'ye çıkmıştı.
|2020
|2021
|Pasaport (1 Yıl)
|304.40
|332
|Pasaport (3 Yıl)
|706
|770
|Pasaport (3+ yıl)
|995
|1085,64
|Sürücü Belgesi (A)
|249
|271,7
|Cep Telefonu IMEI Kayıt
|1.838,70
|2006,20
|Kırmızı ışıkta geçme
|288
|314
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