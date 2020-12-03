Uyuşturucu villasına baskın!

DHA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Sokakta uyuşturucu sattığını tespit edilen biri kadın 2 kişiyi takip eden ekipler, şüphelilerin Bahçeşehir'de bir villaya girdiklerini belirledi.

DHA'nın haberine göre, villanın camlarının filmle kapatıldığını gören polis eve operasyon düzenledi. Baskında karı, koca olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Villada yapılan aramalarda uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu tespit edildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddenin 'marihuana' olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 1 kilonun üzerindeki uyuşturucu da ele geçirildi. 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.