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        Haberler Gündem Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

        Son dakika haberi Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

        İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:43
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        Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
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        İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verildi.

        "PARTİYİ BASINDA YIPRATMAKTAN DOLAYI İHTAÇ KARARI ALMIŞLAR"

        Dikbayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

        Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

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