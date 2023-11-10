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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Uluslararası Kompanio Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı

        Son dakika haberi Uluslararası kartelin lideri yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; Kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:18
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        Uluslararası kartelin lideri yakalandı
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        Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi İstanbul'da yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları X'ten paylaştı.

        Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından Kırmızı Bültenle iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

        Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize "Benjamin Omar Perez Garcia" ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi’nin yakalanması için hemen "Kartel operasyonu" yapıldı.

        İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

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