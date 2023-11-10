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Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları X'ten paylaştı.

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;

🟥 Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini… pic.twitter.com/4cbWMYNQgg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2023

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından Kırmızı Bültenle iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize "Benjamin Omar Perez Garcia" ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi’nin yakalanması için hemen "Kartel operasyonu" yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.