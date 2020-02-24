Uçak kazası soruşturmasında flaş gelişme!

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini almaya başladı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre de, kaptan pilotun taburcu edilmesine de karar verildi. İfadesinin alınmasının ardından da taburcu işlemlerinin yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.