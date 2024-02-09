Son dakika haberi Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme
Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan Atatürk tartışmasıyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. MSB soruşturma sonunda alınan kararı açıkladı
Giriş: 09.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:57
MSB: "(Tuzla Piyade Okulundaki Kavga) Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir."
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