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        Haberler Gündem Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme

        Son dakika haberi Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme

        Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan Atatürk tartışmasıyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. MSB soruşturma sonunda alınan kararı açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:57
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        Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme
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        MSB: "(Tuzla Piyade Okulundaki Kavga) Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir."

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