Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden saat 06.58'de gerçekleşti. Türksat 5B uydusu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ta Elon Musk ile görüşmüş ve 5 bin resimden oluşan bir NFT hediye etmişti.
42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılışı sonrası bir tweet paylaştı.
TÜRKİYE'NİN FAYDALI YÜK KAPASİTESİ EN YÜKSEK UYDUSU
Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.
Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.
Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.
TÜRKSAT 5B'DE YERLİ EKİPMANLAR DA KULLANILDI
Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak.
Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye’de üretilen 2 haberleşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak.
Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.
TÜRKİYE'NİN AKTİF HABERLEŞME UYDU SAYISI 5'E ÇIKACAK
Yeni nesil elektrikli itki sistemi barındıran uydunun, 42 derece doğu yörüngesinde kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.
Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak.
Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.
Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış olacak.
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