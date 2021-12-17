Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'i için masada

Türkiye Varlık Fonu (TVF) azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Akbank ve Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada görüşmelerin 1 Aralık'ta başladığı, yatırımcıların meşru menfaatlerinin korunması amacıyla ertelendiği belirtildi.
2017 YILINDA HAZİNE'YE AİT PAYLAR TVF'YE AKTARILDI
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı. 2017 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait yüzde 6,68 (Yüzde 5 B Grubu, yüzde 1,68 D Grubu) oranındaki Türk Telekomünikasyon A.Ş. payı ilgili Bakanlar Kurulu kararını takiben Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmıştı.
2018'DE BANKALAR BORCUNA KARŞILIK HİSSELERİ DEVRALDI
Akbank, Anadolu Bank, Byblos Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası , İş Bankası, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası , Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı. OTAŞ, Lübnanlı Hariri ailesi ve Saudi Telecom'un sahibi olduğu Oger Telecom'a aitti.
Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti.
Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın LYY'nin ticaret unvanını LYY Telekomünikasyon olarak değiştirdi.
HANGİ BANKANIN NE KADAR PAYI VAR?
LYY’deki en büyük pay yüzde 35.5598 ile Akbank’ı olurken, Akbank’ı yüzde 22.1265 pay ile Garanti Bankası, yüzde 11.5972 payla İş Bankası, yüzde 4.9150’lik hisse oranıyla Yapı Kredi, yüzde 4.2559’lik payla Vakıfbank, yüzde 3.6562 payla Halkbank, yüzde 2.5913 payla Denizbank ve yüzde 1.6172'lik payla TSKB izledi.
Sözkonusu bu 8 bankanın LYY’deki toplam payı yüzde 84.7. Kalan yüzde 15.3’lük hisse de OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörlerin. LYY’deki bu pay oranları dikkate alındığında Akbank’ın Türk Telekom’daki dolaylı payı yüzde 19.56 olurken, diğer bankaların TT’deki dolaylı payları ise şöyle sıralandı: Garanti Bankası yüzde 12.17, İş Bankası yüzde 6.38, Yapı Kredi yüzde 2.70, Vakıfbank yüzde 2.34, Halkbank yüzde 2.01, Denizbank yüzde 1.42 ve TSKB yüzde 0.89.
İşte 8 büyük bankanın Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'deki doğrudan ve Türk Telekom'daki dolaylı payları:
Akbank ve Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. sermayesinin %55'ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş. nin sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, Türkiye Varlık Fonu'na satışı amacıyla görüşmelere başlanmıştır. Süreç ile ilgili kayda değer ve somut bir gelişme olması halinde, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 1 Aralık 2021 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.
Söz konusu erteleme; erteleme kararının alındığı tarihte görüşme süreçlerine henüz başlanıyor olması ve gizliliğin ihlali doğrudan alım satım konusu Türk Telekom hisselerinin değerini, alım satım fiyatını ve taraflar arasındaki alım satım anlaşmasının imzalanması ihtimalini ve Bankamız hisse senetlerinin değerini doğrudan etkileyebileceği ve bu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılar için eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılmamış olacağından, yanıltıcı ve spekülatif hareketlere yol açılmaması, sonuç olarak yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır.''
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,
App Store
Google Play
Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!