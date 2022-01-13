Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, ABD’deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Grizu-263A, 250 gram ağırlığa ve 5cm x 5cm x 5cm boyutlarına sahip.

Küp şeklindeki cep uydusunun, 525 kilometre alçak dünya yörüngesine konumlandırılması ve 4 yıl 8 ay süreyle görev yapması planlanıyor.