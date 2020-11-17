Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Ya\u015far G\u00fcler ve Kuvvet Komutanlar\u0131 n\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 video konferans toplant\u0131s\u0131nda, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ili\u015fkin birlik komutanlar\u0131ndan bilgi ald\u0131, talimat verdi. AA n\u0131n haberine g\u00f6re Bakan Akar toplant\u0131da, T\u00fcrk ve Rus askeri heyetlerinin Karaba\u011f daki ate\u015fkes sonras\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclecek \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ele almak \u00fczere Ankara da teknik g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini belirterek, G\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131ld\u0131, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z devam ediyor dedi. KKTC ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda da bulunan Bakan Akar, T\u00fcrkiye olarak her zaman oldu\u011fu gibi KKTC nin hakk\u0131na, hukukunu sahip \u00e7\u0131kacak, hi\u00e7bir \u015fekilde \u00e7i\u011fnetmeyece\u011fiz. Herhangi bir oldubittiye m\u00fcsaade etmeyece\u011fimizi defaten s\u00f6yledik, bunun bir m\u00fcmk\u00fcnat\u0131 yok ifadelerini kulland\u0131.