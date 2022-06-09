Kredide fren adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredilere fren için adım attı. Tüketici kredilerinde vadeler kısaltılırken, kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarı artırıldı.
Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde 100 bin TL'nin altında olan krediler için 24 ay, 100 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi. Limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin TL'nin üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.
Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi için çalışmaları devam ettiği belirtildi. Bu adımla yabancıya yatırım imkanı tanınacak.
Devam etmekte olan çalışmalar kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılacağı da kaydedildi.
BDDK'nın açıklaması şöyle:
''Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;
Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,
Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.
YABANCIYA TAHSİSLİ SWAP
Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;
Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,
Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,
Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,
Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.''
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