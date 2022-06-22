Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesinde

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. Böylelikle endeks tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Endeksin alt kırılımlarında en büyük düşük hanenin maddi durum beklentisinde gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 66,5 seviyesinden 59,9'a geriledi ve mayıs ayına göre yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

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