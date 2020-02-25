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Yanında çalışan 16 yaşındaki M.A’yı triger kayışı ile ayakta duramayacak duruma gelene kadar dövdüğü iddiası ile hakkında "çocuğa karşı eziyet" suçlamasıyla dava açılan Fatih Saka’nın Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

Zafer Samancı'nın haberine göre, duruşmaya, sanık Fatih Saka, mağdur çocuk M.A. ile taraf avukatları katıldı. Saka, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, M.A’yı iddia edildiği gibi asla dövmediğini ve eziyet etmediğini böyle bir amacının da olmadığını söyledi.

Sanık Avukatı Nizamettin Kenanoğlu ise Saka'nın, iş malzemelerinin zarar görmesine sinirlenerek çırağa 2 kez tokat attığını ancak bundan başka bir şey yapmadığını savundu. Müvekkilinin iftiraya uğradığını ileri süren Kenanoğlu, Saka'nın beraatini istedi.

Mağdur M.A'nın avukatı Ali Mercan ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. M.A'nın ustası tarafından ağır bir şiddete maruz kaldığını ifade eden Mercan, "Darp raporunda çocuğun vücudundaki, boynundaki izler açıkça görülmektedir. Çocuğa ustası tarafından iki gün boyunca şiddet uygulanmıştır. Şu anda söz konusu iş yerinde asma kat bulunmadığı iddia edilse de olay zamanında çocuk ustası tarafından asma kata kilitlenmiş, dövülmüştür. Bu eylemin canavarca hisle işlendiğini düşünüyoruz. Sanık en ağır şekilde cezalandırılmasını ayrıca ilk celse tahliye edilen sanığın tekrar tutuklanmasını talep ediyoruz’ dedi.

Mahkeme heyeti, Mercan'ın talebinin reddine karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.