Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Leicester City Kulübünde forma giyinen Fousseni Diabate'yi transfer etti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Diabate'nin transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, üç taksit halinde toplam 1 milyon 573 bin 170 avro ödenecektir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca Leicester City Kulübü'ne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'inin ödeneceği aktarıldı.
Diabate ile opsiyon hakkı bordo-mavili kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 futbol sezonları için 1'er milyon avro garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2023/2024 futbol sezonu için 1 milyon 50 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."
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