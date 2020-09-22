Ve Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth resmen Leipzig'de!
Trabzonspor, Norveçli oyuncunun transfer detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken 20 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ayrıca Sörloth'un sonraki satışından yüzde 20 pay alınacak ve Türkiye'ye transferi konusunda öncelik Trabzonspor'un olacak. Bordo-mavililer, bu bedellerin tamamını bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşacak.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.
1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.
2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.
3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.
4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.
Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
DUYGUSAL VEDA MESAJI
Sörloth, Trabzonspor'a yolladığı veda mesajında "Kalbim biraz buruk bir şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım..." ifadelerini kullandı. İşte o mesajın tamamı:
— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 22, 2020
GOL KRALI OLDU
Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olmuştu. Bordo-mavililerin 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu Sörloth, Milli Takım kampına katılmak için ülkesine gitmiş, daha sonra Türkiye’ye dönmemişti.
SABAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sörloth, Leipzig için bu sabah sağlık kontrollerinden geçti.
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