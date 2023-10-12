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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:37
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

        "Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

        2. AVCI DÖNEMİ

        Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020 tarihinde gelen ve 8 Mart 2023'de ayrılık yaşayan Abdullah Avcı, yeniden bordo-mavilileri çalıştıracak. 2. kez Karadeniz ekibinin başına geçmeye hazırlanan Avcı, bordo-mavili takımda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Abdullah Avcı ayrıca 2020-2021 ve 2022-23 sezonlarında ise TFF Süper Kupa zaferleri elde etmişti.

        Trabzonspor'un başında 848 gün kalan Abdullah Avcı, 116 maçta; 65 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

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