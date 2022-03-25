Yeni Tokat Havalimanı hizmete girdi!

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Tokat'ta, 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı 3 yılın ardından tamamlanarak bugün açıldı.

Yeni havalimanının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

-"Buradan, Cumhuriyet meydanından Tokat'ın tüm ilçe mahalle köylerindeki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

- "Sözlerime başlarken, 13 yıl önce yine bir 25 mart günü Tokat'ta mitingi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum."

- "Kadim tarihi ve eşsiz zenginlikleriyle Tokat sadece bir şehir değil. 14'üncü yüzyılda burası ülkenin 3'üncü kalabalık şehriydi. Doğu'yu ve Batı'yı, Kuzey'i ve Güney'i birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktalarında olan Tokat, aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi."

- "Birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Dün NATO zirvesinde Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık."

- "Yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır."

- "Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar havayolu ihtiyacını karşılayacak."

- "Eğitimde çeşitli ilçelerimizden anaokuldan, ilkokula ortaokuldan liseye ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Üniversitelerin çeşitli fakülte ve yüksek okul binalarıyla güneş enerjisi santralini de resmen bugün hizmete sunuyoruz."

- "Sağlıkta 150 yataklı Erbaa, 150 yataklı Turhal, 10 yataklı Artova 10 yataklı Pazar devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın bugün açılışını yapıyoruz."

- "Bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu gönül birlikteliği bu şifa dualarınızla bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, restorasyon çalışmalarını, sanayi sitelerimize yapılan tesisleri hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği projelerin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Tokatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz."

- "Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız yatırımlar. Son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımızı saatlerce anlatsam bitiremem. Yatım tutarı 47 milyar lirayı bulan yatırımlar yapıldı."

- "Tokat'a değer katacağına inandığım bir kültür merkeziyle 2 bin 500 kişilik bir spor salonunu da şehrimize kazandıracağız. İhtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarımıza yaklaşık 3.5 milyar lira kaynakla destek olduk. Toplam 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ulaşımda 16 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 294 kilometreye ulaştırdık."

'CUMHUR İTTİFAKI ÇİFTÇİ BULUŞMASINI YAPACAĞIZ'

- "Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlıyoruz. Tokat'a toplam 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. 9 baraj ve bir göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz."

- "104 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Bitme seviyesine gelen Turhal Barajı 44 bin dekar araziyi sulayacak. Yapımı devam eden 5 adet sulama tesisi ile toplam 202 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Taşkın korumada 159 tesisi yaptık, 65 adet tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tokatlı çiftçiler 1.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik."

- "Cumhur İttifakı çiftçi buluşmasını yapacağız. Sanayide şehrimizde bugün toplam 39 firmanın faaliyet gösterdiği, inovasyon ürettiği teknoparkımızı kurduk."

- "Seneye Şenyurt, bir sonraki yıl Yeşilyurt, Sulusaray, Artova'ya da doğalgaz arzını sağlıyoruz."

- "Artık dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa benim toplumum da bunu yaşayacak. Biz bunu başardık. Daha iyi olacak. İnşallah 2023'te vereceğiniz destekle Tokat'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz."

- "Dünyada pek az halka nasip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülkeyiz. Türk milleti büyük bir millettir. Şimdi dünyanın bir numaralı asma köprüsünü Çanakkale'de yaptık. Fiyatı 2.5 milyar euro. Muhalefet konuşuyor. Davet yaptık, siz de gelin dedik, beraber açalım. Bay Kemal gelmedi, yanındakiler gelmedi. Ama biz milletimizle beraber açtık. Siz de zaten Tokat'tan izlediniz. Orta açıklıkta Japonya'yı da geçtik, bir numara biz olduk."

'FEDARLIKLARIMIZA DEĞECEK MÜREFFEH BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR'

- "Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak, ekonomi alanında da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecin sancılarını yaşıyor, bedellerini evelallah ödüyoruz. Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor."

- "Şu anda 19 şehir hastanesiyle sizin hizmetinizdeyiz. Artık hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine de beraberce şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve EMTİA fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır."

- "Ülkemizi büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerinde artışlardan kimi açgözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli huzurlu müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın."

- "Ekonomide yaşanan çalkantılar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Bizim diğerlerinden farkımız biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Tarihin en yüksek asgari ücret zammını yaptık."

3 YILDA TAMAMLANDI

16 bin 200 metrekarelik terminal binasına ve 2 milyonluk yıllık yolcu kapasitesine sahip olan yeni Tokat Havalimanı'nın pistin uzunluğu 2 bin 700 metre. Apronun, 5'i yolcu, 2'si kargo 7 uçak park kapasitesi bulunuyor.

2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.