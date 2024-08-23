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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı

        Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:28
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        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
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        Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.

        Haksız fiyat uygulaması yapan kasapların hepsinin incelemeye alındığı belirtilirken, 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

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