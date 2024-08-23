"Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."