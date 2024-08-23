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        Haberler Gündem Güncel Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yanan 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan uzaydan görüntülendi!

        Türkiye'de son dönemde orman yangınlarıyla küle dönen alanlar uzaydan görüntülendi. 6 kentte çıkan çıkan yangınlarla yanan alanların ise 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:02
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          AA'da yer alan habere göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.

        • 2

          Bu kapsamda, orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde "Sentinel-2" uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.

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          Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi.

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          Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.

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          Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi.

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          Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığı belirlendi.

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          13 BİN HEKTARIN ÜZERİNDE ALAN ETKİLENDİ

          Dr. Öğr. Üyesi Akay, AA muhabirine, laboratuvar bünyesinde, Türkiye'de yaşanan son yangınların doğada bıraktığı tahribatı tespit etmek için çalıştıklarını söyledi.

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          Bu kapsamda, uydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını belirten Akay, şunları kaydetti:

        • 9

          "Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."

        • 10

          Laboratuvar bünyesinde yangından etkilenmiş alanların envanterini oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Akay, bu kapsamda orman yangınlarının etkilediği arazi örtüsünü ve arazi kullanımını hesapladıklarını sözlerine ekledi.

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