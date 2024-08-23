Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.790,33 %-1,32
        DOLAR 34,0051 %0,22
        EURO 37,8560 %0,21
        GRAM ALTIN 2.730,70 %0,86
        FAİZ 42,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,18 %1,83
        BITCOIN 61.031,00 %0,57
        GBP/TRY 44,6700 %0,14
        EUR/USD 1,1119 %0,06
        BRENT 77,95 %0,95
        ÇEYREK ALTIN 4.464,92 %0,86
        Haberler Ekonomi Emlak İşte öğrenci semtlerindeki kiralar - Emlak Haberleri

        İşte öğrenci semtlerindeki kiralar

        Üniversite kayıtları başladı, tabi şehir dışından İstanbul'a gelecek öğrencilerin de ev bulma telaşı başladı. Peki üniversiteler açılmadan emlak piyasasında durum ne? Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde kiralar ne kadar? Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 23.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte öğrenci semtlerindeki kiralar
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, üniversiteler açılmadan önce öğrenci semtlerindeki kiraları şöyle anlattı…

        * İstanbul’da üniversite kayıt döneminin başlaması ile birlikte, özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde kiralar önemli ölçüde arttı.

        * Bu artış Kadıköy Beşiktaş Şişli Kağıthane gibi merkezi bölgelerde daha belirgin.

        * Kadıköy’de 1 + 1 daireler için kira fiyatları yaklaşık olarak 20.000 TL’den başlarken , Şişli-Beşiktaş‘ta bu fiyatlar 25.000 TL ve üzerinde seyrediyor.

        * Öğrencilerin yoğun talep gösterdiği bu bölgelerde kira fiyatları yaz aylarında ve üniversite kayıt dönemlerinde daha da yükselmiş durumda.

        REKLAM

        * Bu semtlerde kira fiyatlarını belirleyen faktörler arasında semtin şehir merkezine ve toplu taşımaya yakınlığı sosyal olanaklar ve semtin altyapısı gibi unsurlar yer alıyor.

        * Pandemi ardından konut arzındaki azalma ve talepteki artış da fiyatların yükselmesine katkıda bulundu.

        * Yılın başında kira fiyatlarında bir düşüş gözlemlense de yaz aylarında kiralardaki artış ve üniversitelerin açılmasına yakın dönemde daha da hızlandı.

        * İstanbul genelinde geçen yılı oranla kira fiyatları ortalama %46 artış gösterdi.

        Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bazı semtlerdeki ortalama kiralar şöyle;

        * Beşiktaş 1 + 1 daire 25.000 TL ile 30.000 TL arası. Eşyalı 45.000 TL ile 60.000 TL arası

        * Şişli 1 + 1 20.000 TL 30.000 TL arası. Eşyalı 40.000 TL ile 45.000 TL arası

        * Kağıthane 1 + 1 daire 17.000 TL ile 25.000 TL arası. Eşyalı 40.000 TL ile 50.000 TL arası

        * Acıbadem 1 + 1 20.000 TL Eşyalı 25.000 TL ile 35.000 TL arası

        * Kartal 1 + 1 17.000 TL ile 20.000 TL arası

        * Kadıköy’de 1 + 1 daire 20.000 TL ile 30.000 TL arası. Eşyalı 50.000 TL ile 75.000 TL arası

        * Daire fiyatları ortalama semtlere göre alınmıştır. Lüks semtler bu fiyatları kapsamıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde!
        Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde!
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Turizmde Çinli akını
        Turizmde Çinli akını
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü!
        Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Habertürk Anasayfa