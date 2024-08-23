İşte öğrenci semtlerindeki kiralar

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İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, üniversiteler açılmadan önce öğrenci semtlerindeki kiraları şöyle anlattı…

* İstanbul’da üniversite kayıt döneminin başlaması ile birlikte, özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde kiralar önemli ölçüde arttı.

* Bu artış Kadıköy Beşiktaş Şişli Kağıthane gibi merkezi bölgelerde daha belirgin.

* Kadıköy’de 1 + 1 daireler için kira fiyatları yaklaşık olarak 20.000 TL’den başlarken , Şişli-Beşiktaş‘ta bu fiyatlar 25.000 TL ve üzerinde seyrediyor.

* Öğrencilerin yoğun talep gösterdiği bu bölgelerde kira fiyatları yaz aylarında ve üniversite kayıt dönemlerinde daha da yükselmiş durumda. REKLAM * Bu semtlerde kira fiyatlarını belirleyen faktörler arasında semtin şehir merkezine ve toplu taşımaya yakınlığı sosyal olanaklar ve semtin altyapısı gibi unsurlar yer alıyor. * Pandemi ardından konut arzındaki azalma ve talepteki artış da fiyatların yükselmesine katkıda bulundu. * Yılın başında kira fiyatlarında bir düşüş gözlemlense de yaz aylarında kiralardaki artış ve üniversitelerin açılmasına yakın dönemde daha da hızlandı.

* İstanbul genelinde geçen yılı oranla kira fiyatları ortalama %46 artış gösterdi. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bazı semtlerdeki ortalama kiralar şöyle; * Beşiktaş 1 + 1 daire 25.000 TL ile 30.000 TL arası. Eşyalı 45.000 TL ile 60.000 TL arası * Şişli 1 + 1 20.000 TL 30.000 TL arası. Eşyalı 40.000 TL ile 45.000 TL arası * Kağıthane 1 + 1 daire 17.000 TL ile 25.000 TL arası. Eşyalı 40.000 TL ile 50.000 TL arası * Acıbadem 1 + 1 20.000 TL Eşyalı 25.000 TL ile 35.000 TL arası * Kartal 1 + 1 17.000 TL ile 20.000 TL arası

* Kadıköy’de 1 + 1 daire 20.000 TL ile 30.000 TL arası. Eşyalı 50.000 TL ile 75.000 TL arası * Daire fiyatları ortalama semtlere göre alınmıştır. Lüks semtler bu fiyatları kapsamıyor.