Yassı Höyük'te 2 bin 800 yıllık nohut, buğday, kayısı çekirdeği, üzüm ve sarımsak taneleri bulundu

"Hatta bu buluntulardan özellikle sarımsak tanesini biraz daha önemsiyoruz. Çünkü hemen ötemizde Koçovası Mahallemiz bulunuyor ve sarımsağı coğrafi işaret almış bir sarımsak. Yani bu tarımsal üretimin en azından sarımsakla ilgili kısmında, bölgede 2 bin 800 yıldır devam eden, belki özel bir gıda olarak tüketildiğini düşünmek mümkün. Bu açığa çıkarılan çukur içerisindeki nohutlar ve diğer tarımsal üretim yani tarımsal ürünler yaklaşık 2 bin 800 yıllık.