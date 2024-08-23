Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar! 3'ü Romanya'da 4'ü İstanbul'da yakalandı

O ŞÜPHELİLER 20 DAKİKA FARKLA KAÇTILAR

3 şüpheli Tekirdağ’a geldiklerinde aracı yol kenarına çekip yaktı ve Leys E.’nin getirdiği araçla sınıra kadar gidip gece 00.42 sıralarında sınırdan çıkış yaptı. Şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespitleri adım adım yaparken yanan aracın dumanını da gördü. Ancak 20 dakikalık bir farkla şüphelilerin yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi.