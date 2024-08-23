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        Haberler Gündem Güncel Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar! 3'ü Romanya'da 4'ü İstanbul'da yakalandı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar! 3'ü Romanya'da 4'ü İstanbul'da yakalandı

        İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan asıl şüphelilere yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurt dışında yakalanan 3 firariyle birlikte hareket ettikleri ve onlara kalacak yer temininde yardım ettikleri iddia ediliyor. Olayın da 2 yıl önce İsrail'de iş insanının galerisine yönelik saldırıyla başladığı ve o saldırıda yaralanan Fadı M.'nin kardeşinin de öldürüldüğü öne sürüldü. Öte yandan yurt dışına kaçan zanlıların kullandıkları araçlardan birini Tekirdağ'da yaktıkları da ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 23.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:28
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          Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı.

        • 2

          İfadesine başvurulan Eray K. şüphelinin olay sonrası caddede kendini bekleyen araçla kaçarak uzaklaştığını anlattı. O ifadenin ardından İstanbul polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda önce detaylar ortaya çıkarıldı.

        • 3

          3 ARABA DEĞİŞTİRDİLER

          Ortaya çıkan detaylara göre şüphelinin bindiği araç ardından da aracı kiralayan kişi tespit edildi. Buna göre şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelinin Şişli’de kaldığı adres belirlendi. Zamanla yarışan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yüzlerce saat süren kamera kayıtlarını inceleyerek tespit etmeyi başardı. Yurt dışına kaçan 3 şüpheli Romanya’da yakalanırken onlara yardım eden 4 kişi de İstanbul’da gözaltına alındı.

        • 4

          O ŞÜPHELİLER 20 DAKİKA FARKLA KAÇTILAR

          3 şüpheli Tekirdağ’a geldiklerinde aracı yol kenarına çekip yaktı ve Leys E.’nin getirdiği araçla sınıra kadar gidip gece 00.42 sıralarında sınırdan çıkış yaptı. Şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespitleri adım adım yaparken yanan aracın dumanını da gördü. Ancak 20 dakikalık bir farkla şüphelilerin yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi.

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          4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

          Ekipler yüzlerce saat süren kamera incelemesinde yurt dışına kaçan suikastçilere yardım eden Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.’yi gözaltına aldı.

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          Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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