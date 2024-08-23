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        Haberler Magazin Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Dündar; "Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:02
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          Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırılmış ardından entübe edilmişti.

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          Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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